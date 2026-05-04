ВС России закрепились на востоке Рай-Александровки в ДНР

09:36 04.05.2026
Пушилин: ВС России закрепились на восточных окраинах Рай-Александровки в ДНР

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
  • Бойцы ВС России закрепились на восточных окраинах Рай-Александровки в ДНР.
  • Рай-Александровка является важным стратегическим пунктом на пути к Славянску и позволяет продвижение в направлении канала Северский Донецк — Донбасс.
ДОНЕЦК, 4 апр – РИА Новости. Бойцы ВС РФ закрепились на восточных окраинах населенного пункта Рай-Александровка на славянском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Видим закрепление на восточных окраинах Рай-Александровки. Данный населенный пункт является достаточно важным на пути к самому Славянску, и в данном случае позволяет продвижение также в направлении канала Северский Донецк-Донбасс", - заявил Пушилин ИС "Вести".
Село Рай-Александровка расположено в 17 километрах от Краматорска и Славянска. Населенный пункт является одним из крупнейших стратегических дорожных узлов ВСУ.
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Краматорск, Славянск, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
 
 
