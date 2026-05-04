Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы ВС России закрепились на восточных окраинах Рай-Александровки в ДНР.
- Рай-Александровка является важным стратегическим пунктом на пути к Славянску и позволяет продвижение в направлении канала Северский Донецк — Донбасс.
ДОНЕЦК, 4 апр – РИА Новости. Бойцы ВС РФ закрепились на восточных окраинах населенного пункта Рай-Александровка на славянском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Село Рай-Александровка расположено в 17 километрах от Краматорска и Славянска. Населенный пункт является одним из крупнейших стратегических дорожных узлов ВСУ.
22 июня 2022, 17:18