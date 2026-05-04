С делом экс-замминистра ДНР Мерваезовой объединили еще семь дел

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С уголовным делом в отношении экс-замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой объединили еще семь уголовных дел о хищении денег у Минобороны РФ.
- Мерваезова обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, ущерб от ее действий превысил четыре миллиарда рублей.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. С уголовным делом, возбужденным в отношении экс-замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, объединили еще семь уголовных дел о хищении денег у Минобороны РФ, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В одном производстве с уголовным делом (Мерваезовой) соединено семь уголовных дел... по фактам хищений денежных средств министерства обороны Российской Федерации", - говорится в материалах.
Мерваезова обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По версии следствия, ущерб от ее действий превысил четыре миллиарда рублей, а сами контракты были заключены на общую сумму более девяти миллиардов рублей.
Изначально уголовное дело было возбуждено летом 2023 года в отношении предшественника Мерваезовой - Дениса Чубарова. Всего по делу проходят восемь человек, включая находящегося в розыске бывшего сенатора Александра Аванесова, бывшего главу Главного военно-строительного управления №8 Вадима Выгулярного и экс-руководителя АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ) Минобороны Евгения Горбачева. Потерпевшими признаны Минобороны РФ и ряд организаций.