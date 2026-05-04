С делом экс-замминистра ДНР Мерваезовой объединили еще семь дел

Краткий пересказ от РИА ИИ С уголовным делом в отношении экс-замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой объединили еще семь уголовных дел о хищении денег у Минобороны РФ.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. С уголовным делом, возбужденным в отношении экс-замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, объединили еще семь уголовных дел о хищении денег у Минобороны РФ, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"В одном производстве с уголовным делом (Мерваезовой) соединено семь уголовных дел... по фактам хищений денежных средств министерства обороны Российской Федерации", - говорится в материалах.

Мерваезова обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По версии следствия, ущерб от ее действий превысил четыре миллиарда рублей, а сами контракты были заключены на общую сумму более девяти миллиардов рублей.