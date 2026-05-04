Краткий пересказ от РИА ИИ
- Внучку Слободана Милошевича Марию внесли в базу данных сайта "Миротворец".
- Поводом для внесения в базу данных стала публичная поддержка России и ее родство со Слободаном Милошевичем.
- Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные различных граждан, называя их "изменниками родины".
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Внучка президента Сербии в 1989-1997 годах, президента Союзной Республики Югославия в 1997-2000 годах Слободана Милошевича Мария внесена в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
