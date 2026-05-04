ТЮМЕНЬ, 4 мая - РИА Новости. Аварийные бригады в Тюмени не обнаружили утечек газа и повреждений газопроводов при выезде по адресам, с которых в понедельник поступило почти 300 жалоб о запахе газа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на АО "Газпром газораспределение Север".