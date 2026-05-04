Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аварийные бригады в Тюмени выехали по адресам, с которых поступило почти 300 жалоб о запахе газа.
- Утечек и повреждений газопроводов не обнаружено, все сети работают в штатном режиме.
- Системы телеметрии не зафиксировали падение давления и дополнительного расхода газа в городе.
ТЮМЕНЬ, 4 мая - РИА Новости. Аварийные бригады в Тюмени не обнаружили утечек газа и повреждений газопроводов при выезде по адресам, с которых в понедельник поступило почти 300 жалоб о запахе газа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на АО "Газпром газораспределение Север".
"Около трехсот заявок о запахе газа в разных районах Тюмени приняла аварийно-диспетчерская служба АО "Газпром газораспределение Север" 4 мая. Оперативно осуществлен выезд бригад по адресам, указанным в заявках. Произведен внеплановый обход сетей высокого и среднего давления. Все сети работают в штатном режиме, концентраций метана в окружающем воздухе не зафиксировано", – говорится в сообщении.
Отмечается, что системы телеметрии также не зафиксировали падение давления и дополнительного расхода газа в городе.
В Москве в среду начнут выключать отопление
Вчера, 18:33