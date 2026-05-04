При ЧП в Лейпциге пострадали 20 человек

БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Двадцать человек пострадали при наезде автомобиля на людей в Лейпциге, сообщил начальник городской пожарной службы Аксель Шу.
"У нас есть 20 пострадавших", - сообщил Аксель Шу, его слова приводит газета Leipziger Volkszeitung.
По его словам, на месте происшествия работают около 40 пожарных и столько же спасателей, кроме того, задействованы два вертолета.
