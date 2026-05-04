Полиция подтвердила, что автомобиль в Лейпциге сбил несколько человек

БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Полиция задержала водителя, въехавшего в толпу в понедельник в германском Лейпциге.
Ранее местные СМИ сообщили о наезде автомобиля на людей в центре Лейпцига. Несколько человек пострадали.
Отмечается, что в настоящее время в центре Лейпцига проходит полицейская операция. Правоохранители попросили жителей и гостей города оставлять свободными маршруты для экстренных служб и следовать указаниям спасателей на месте.
