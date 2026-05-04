Полиция подтвердила, что автомобиль в Лейпциге сбил несколько человек
19:09 04.05.2026 (обновлено: 19:21 04.05.2026)
Полиция подтвердила, что автомобиль в Лейпциге сбил несколько человек

© Фото : соцсети — Сотрудники полиции Германии в Лейпциге, где автомобиль наехал на группу людей
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Лейпциге автомобиль сбил нескольких человек.
  • Водитель задержан, в центре города проходит полицейская операция.
БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Полиция задержала водителя, въехавшего в толпу в понедельник в германском Лейпциге.
Ранее местные СМИ сообщили о наезде автомобиля на людей в центре Лейпцига. Несколько человек пострадали.
"Легковой автомобиль на Гриммайше штрассе сбил нескольких человек и скрылся. Водитель задержан, в данный момент опасности от него нет. Мы будем информировать далее", - написала полиция федеральной земли Германии Саксонии в своем аккаунте в соцсети Х.
Отмечается, что в настоящее время в центре Лейпцига проходит полицейская операция. Правоохранители попросили жителей и гостей города оставлять свободными маршруты для экстренных служб и следовать указаниям спасателей на месте.
