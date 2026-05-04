В Мехико сработала сейсмическая тревога
18:27 04.05.2026 (обновлено: 18:35 04.05.2026)
В Мехико сработала сейсмическая тревога, в центре города ощущаются толчки

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мехико сработала сирена сейсмической тревоги, после чего началась немедленная эвакуация из зданий.
  • Толчки магнитудой 6,0 зафиксировали у побережья штата Оахака.
МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Сирена сейсмической тревоги сработала в столице Мексики, в центре города ощущались подземные толчки, передает корреспондент РИА Новости.
Система оповещения об угрозе землетрясения сработала в Мехико около 09.20 по местному времени (18.20 мск), после чего началась немедленная эвакуация из зданий.
Легкие толчки ощущались спустя 40 секунд после землетрясения.
По информации местных сейсмологов, толчки магнитудой 6.0 были зафиксированы у побережья штата Оахака.
Президент страны Клаудия Шейнбаум в своем блоге отметила, что сообщений о разрушениях пока не поступало.
