В Крыму взрывоопасный предмет сдетонировал у ребенка в руках

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик нашел боеприпас на улице в Советском районе Крыма, он взорвался у него в руках, в результате чего ребенок получил травмы, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.
В воскресенье школьник со своим другом гуляли у заброшенного здания в одном из населенных пунктов Советского района Крыма, где они обнаружили взрывоопасный предмет. Когда мальчик взял его в руки, произошел взрыв. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение с раненой рукой, где ему предоставляют необходимую медицинскую помощь, сообщили в органах правопорядка.
Уголовное дело открыто по статьям 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с использованием предмета, используемого в качестве оружия" и 222 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов" Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следствие провело все изначально необходимые действия, включая осмотр места инцидента. Устанавливаются все детали произошедшего, а также выясняется, как боеприпас мог оказаться в данном районе, рассказали в СК.
