Волонтер рассказала о состоянии пляжа в Туапсе после пожара на НПЗ

ТУАПСЕ, 3 май - РИА Новости. Центральный пляж стал чище в Туапсе, где ликвидируют утечку нефтепродуктов после атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал в Туапсе, сообщила РИА Новости волонтер из Зеленограда Юлия Стрелец.

К очистке пляжа присоединились и местные жители. Один из них рассказал, что тоже помогает собирать мазут вместе с соседями по улице, которые организовали свою группу для уборки пляжа.