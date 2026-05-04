14:50 04.05.2026
Волонтер рассказала о состоянии пляжа в Туапсе после пожара на НПЗ

© РИА Новости / Борис Морозов | Волонтеры очищают побережье в Туапсе от нефтепродуктов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсе ликвидируют утечку нефтепродуктов после атаки украинских беспилотников на НПЗ и морской терминал.
  • Специалисты собрали и вывезли 17 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.
  • По утверждению волонтера из Зеленограда, центральный пляж Туапсе стал чище
ТУАПСЕ, 3 май - РИА Новости. Центральный пляж стал чище в Туапсе, где ликвидируют утечку нефтепродуктов после атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал в Туапсе, сообщила РИА Новости волонтер из Зеленограда Юлия Стрелец.
По данным регионального оперштаба, в Туапсе специалисты собрали и вывезли 17 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Пожары на НПЗ и морском терминале были ликвидированы.
"Я из Зеленограда, решила приехать в Туапсе по собственному желанию. Обстановка здесь уже намного лучше, центральный пляж становится чище благодаря (работе - ред.) специалистов", - отметила Стрелец.
Другой волонтер из краснодарского города Тихорецка Иван Дубатов, участвующий в уборке пляжа, уточнил, что нефтепродукты собирают в специальные мешки. Работа идет слаженно, активно.
К очистке пляжа присоединились и местные жители. Один из них рассказал, что тоже помогает собирать мазут вместе с соседями по улице, которые организовали свою группу для уборки пляжа.
