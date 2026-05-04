В Горловке при атаке украинского БПЛА пострадал мужчина.

ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Житель Горловки в ДНР получил ранение в результате атаки украинского БПЛА, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате атаки БПЛА ВФУ в Горловке ранен мирный житель", – написал мэр в своем Telegram-канале.
Глава ДНР Денис Пушилин в понедельник отмечал, что город, к сожалению, остается под обстрелами противниками.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.