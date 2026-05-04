Путин продлил срок гражданской службы главе Росфинмониторинга

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 17 июня 2027 срок гражданской службы главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с частью 1 статьи 251 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июня 2027 года директору Росфинмониторинга Чиханчину Юрию Анатольевичу", - говорится в документе.