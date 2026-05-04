15:25 04.05.2026 (обновлено: 15:30 04.05.2026)
CENTCOM утверждает, что два торговых судна США пересекли Ормузский пролив

Суда недалеко от Ормузского пролива. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) в понедельник заявило, что два торговых судна под американским флагом пересекли Ормузский пролив в рамках операции "Проект Свобода" по восстановлению судоходства.
"Американские военные активно содействуют усилиям по восстановлению коммерческих перевозок. В качестве первого шага (в операции "Проект Свобода") два торговых судна под флагом США успешно прошли через Ормузский пролив и благополучно продолжают свой путь", - написало командование в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
