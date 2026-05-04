Путин наградил коллектив ФМБЦ имени А.И. Бурназяна ФМБА орденом Пирогова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Коллектив Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна ФМБА награжден орденом Пирогова.
- Награда присуждена за большой вклад в развитие медицинской науки и внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение.
- Орденом Пирогова также награжден коллектив Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Коллектив Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна ФМБА наградили орденом Пирогова за большой вклад в развитие медицинской науки и внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение, следует из указа президента России Владимира Путина.
"За большой вклад в развитие медицинской науки и внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение наградить орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный научный центр Российской Федерации - Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна", - говорится в документе.
Документ был опубликован на сайте официально опубликованных правовых актов.