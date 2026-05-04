Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший глава объединенного командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс заявил, что у страны отсутствуют средства для покупки новых вооружений вплоть до 2030 года.
- Недостаток инвестиций истощает промышленную базу Великобритании и вынуждает оборонные компании переносить производство за границу.
- Британия планирует увеличить военные расходы до 2,5% ВВП к 2027 году и направить 15 миллиардов фунтов на программу модернизации арсенала ядерных боеголовок.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Экс-глава объединенного командования ВС Великобритании, соавтор стратегического оборонного обзора британского правительства Ричард Бэрронс заявил, что у страны отсутствуют средства для покупки новых вооружений вплоть до 2030 года, написала газета Times, взявшая у него интервью.
Британский премьер Кир Стармер в июне 2025 года объявил, что Великобритания в рамках новой оборонной стратегии переходит в режим "готовности к войне". Times 6 апреля этого года сообщила, что законопроект, предусматривающий повышение оборонной готовности, откладывается до как минимум середины 2027 года.
"Бывший командующий армией (Бэрронс - ред.) предупредил, что британские вооруженные силы могут лишь "думать" о подготовке к войне, поскольку из-за нехватки финансирования у них нет денег на закупку нового вооружения до 2030 года", - говорится в материале издания.
По словам Бэрронса, недостаток инвестиций "истощает" промышленную базу и вынуждает оборонные компании переносить производство за границу.
Газета уточнила, что у армии едва хватает денег на танки, вертолеты и артиллерию, но не на барражирующие боеприпасы и дроны-камикадзе или средства с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ).
Новый стратегический оборонный обзор опубликован в июне 2025 года на фоне планов Великобритании по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую британское руководство планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов).
Россия в последние годы констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".