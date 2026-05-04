СМИ: в Британии заявили об отсутствии денег на покупку новых вооружений

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший глава объединенного командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс заявил, что у страны отсутствуют средства для покупки новых вооружений вплоть до 2030 года.

Недостаток инвестиций истощает промышленную базу Великобритании и вынуждает оборонные компании переносить производство за границу.

Британия планирует увеличить военные расходы до 2,5% ВВП к 2027 году и направить 15 миллиардов фунтов на программу модернизации арсенала ядерных боеголовок.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Экс-глава объединенного командования ВС Великобритании, соавтор стратегического оборонного обзора британского правительства Ричард Бэрронс заявил, что у страны отсутствуют средства для покупки новых вооружений вплоть до 2030 года, написала газета Экс-глава объединенного командования ВС Великобритании, соавтор стратегического оборонного обзора британского правительства Ричард Бэрронс заявил, что у страны отсутствуют средства для покупки новых вооружений вплоть до 2030 года, написала газета Times , взявшая у него интервью.

Британский премьер Кир Стармер в июне 2025 года объявил, что Великобритания в рамках новой оборонной стратегии переходит в режим "готовности к войне". Times 6 апреля этого года сообщила, что законопроект, предусматривающий повышение оборонной готовности, откладывается до как минимум середины 2027 года.

"Бывший командующий армией (Бэрронс - ред.) предупредил, что британские вооруженные силы могут лишь "думать" о подготовке к войне, поскольку из-за нехватки финансирования у них нет денег на закупку нового вооружения до 2030 года", - говорится в материале издания.

По словам Бэрронса, недостаток инвестиций "истощает" промышленную базу и вынуждает оборонные компании переносить производство за границу.

Газета уточнила, что у армии едва хватает денег на танки, вертолеты и артиллерию, но не на барражирующие боеприпасы и дроны-камикадзе или средства с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ).

Новый стратегический оборонный обзор опубликован в июне 2025 года на фоне планов Великобритании по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую британское руководство планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов).