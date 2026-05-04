При атаке БПЛА на Брянскую область ранен один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки беспилотника на поселок Сенчуры Суземского района Брянской области ранен водитель грузового автомобиля компании «Мираторг».
- Мужчину доставили в больницу и оказали ему медицинскую помощь.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля компании "Мираторг" ранен в результате атаки вражеского беспилотника на поселок Сенчуры Суземского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе поселок Сенчуры Суземского района. В результате намеренного удара по движущемуся грузовому автомобилю АПХ "Мираторг", к сожалению, ранен водитель", - написал Богомаз в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что мужчину доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.