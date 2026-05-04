Беспилотник попал в здание на западе Москвы

Специальная военная операция на Украине
 
01:41 04.05.2026 (обновлено: 10:13 04.05.2026)
БПЛА попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы.
  • Пострадавших нет.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Пострадавших нет", — написал он на платформе "Макс".
Как рассказала РИА Новости очевидица, оперативные службы быстро приехали на место ЧП. Жильцы дома смогли погреться и дождаться окончания работ в специально подогнанных автобусах.
Украинские боевики практически ежедневно атакуют приграничные и другие регионы. Россия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
