Беспилотник попал в здание на западе Москвы

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Пострадавших нет", — написал он на платформе "Макс".
Как рассказала РИА Новости очевидица, оперативные службы быстро приехали на место ЧП. Жильцы дома смогли погреться и дождаться окончания работ в специально подогнанных автобусах.
Украинские боевики практически ежедневно атакуют приграничные и другие регионы. Россия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
