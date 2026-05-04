Цена биткоина превысила $80 тысяч впервые с 31 января

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Стоимость биткоина поднималась за сутки на 2,7%, превысив отметку в 80 тысяч долларов впервые с 31 января, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 06.20 мск дорожал на 2,7% за сутки: до 80,2 тысячи долларов. Показатель находится выше 80 тысяч долларов впервые с 31 января.