ПВО уничтожила 114 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников.
- Беспилотники были сбиты над территориями нескольких областей России и Московского региона в период с 15:00 до 20:00.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 114 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за пять часов, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Четвёртого мая текущего года в период с 15.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областей и Московского региона", - говорится в сообщении.
Всего с начала суток над территорией РФ было сбито 360 украинских беспилотников, следует из подсчетов РИА Новости на основе сообщений министерства обороны России.
