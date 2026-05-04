ПВО за шесть часов уничтожила 90 украинских беспилотников

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 90 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за шесть часов, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Четвертого мая текущего года в период с 9.00 до 15.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областей и Московского региона", - говорится в сообщении.
