ПВО за два часа сбила 39 украинских беспилотников

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников над 8 российскими регионами за два часа, сообщило Минобороны РФ.

"Четвертого мая текущего года в период с 7.00 до 9.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Тульской, Рязанской и Липецкой областей", - говорится в сообщении.