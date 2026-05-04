ПВО ночью сбила 117 украинских беспилотников

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили 117 беспилотников ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 третьего мая текущего года до 7.00 четвертого мая текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградская, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона", - говорится в сообщении.
