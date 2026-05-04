ПВО уничтожила 11 БПЛА в Калужской области

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 11 БПЛА над Калужской областью, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"За вчерашний вечер и ночь силами ПВО уничтожены еще 11 БПЛА над территориями Думиничского, Жуковского, Кировского, Мещовского, Мосальского, и Спас-Деменского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в Telegram-канале.
Он отметил, что на местах работают оперативные группы.