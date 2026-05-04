18:32 04.05.2026
Средняя цена на бензин в США обновила рекорд за четыре года

© AP Photo / Marta Lavandier — Заправочная станция в Майами, Флорида
Заправочная станция в Майами, Флорида. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя цена на бензин в США обновила рекорд за последние почти четыре года.
  • Галлон бензина марки Regular (аналог АИ-92) теперь стоит 4,457 доллара, что является самым высоким показателем с июля 2022 года.
ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. Средняя цена на бензин в США в понедельник снова обновила рекорд за последние почти четыре года, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Галлон (3,8 литра) самого распространенного бензина марки Regular (аналог АИ-92) теперь стоит 4,457 доллара, или 87,7 рубля за литр. Это самый высокий показатель с июля 2022 года. Суточный рост составил 1,3 цента.
Дороже всего бензин по-прежнему стоит в Калифорнии – 6,114 доллара за галлон, или 120,35 рубля за литр. Более 5,6 доллара за галлон цена составляет в штатах Вашингтон и Гавайи, а в Орегоне, Неваде и Аляске она превышает 5 долларов.
Только в 12 штатах из 50 бензин стоит дешевле 4 долларов за галлон. А самым дешевым он остается в штате Джорджия – 3,859 доллара за галлон, или почти 76 рублей за литр.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
