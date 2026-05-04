15:58 04.05.2026 (обновлено: 16:05 04.05.2026)
Путин присвоил Анне Банщиковой звание заслуженной артистки России

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил актрисе театре "Современник" Анне Банщиковой (Леонидовой) звание заслуженной артистки России, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Леонидовой Анне Борисовне - артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский театр "Современник", - говорится в документе.
