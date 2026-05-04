Москва изучила практики цифровой трансформации китайских компаний

Организатором события являлся департамент экономической политики и развития Москвы при поддержке экспертов АНО "Мосстратегия". Они помогают предпринимателям, которые ведут деятельность в Москве, начать и продолжать пользоваться бережливыми технологиями, а также внедрять цифровые и роботизированные решения для расширения производства.



Багреева отметила, что сокращение использования ручного труда является важным фактором дальнейшего роста экономики в условиях текущего дефицита рабочей силы и растущих издержек.



"В этой связи Шанхай был выбран не случайно – это один из признанных лидеров внедрения роботов в экономику, где уже сегодня плотность роботизации в городской промышленности превышает 500 роботов на 10 тысяч работников, что более чем в три раза выше среднемирового показателя. Деловая миссия в Шанхай дала возможность познакомиться с практическими решениями по цифровизации и роботизации производств, оценить их эффективность и возможность внедрения на предприятиях в России", – цитирует Багрееву пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.



Делегация изучила инфраструктуру поддержки высокотехнологичных предприятий, технику цифрового управления крупносерийным выпуском машин и цикл создания роботизированных систем на таких промплощадках Шанхая, как индустриальный кластер "Заводы будущего", автомобильный концерн SAIC (Шанхайская корпорация автомобильной промышленности - пер.), а также завод по производству промышленных роботов и автоматизированных систем Shanghai Chaifu Robotics Co (Шанхайская компания по производству роботов "Чайфу" - пер.).



Багреева указала, что некоторые участники уже договорились о сотрудничестве по внедрению роботизированных решений в рабочий процесс. Эксперты АНО "Мосстратегия" помогут их адаптировать и разработать стратегию цифровых изменений для увеличения объемов производства.



Руководители компаний, которые участвовали в бизнес-миссии положительно оценили полученный опыт. Например, генеральный директор ООО "Айкрафт" Сергей Валынкин сказал, что изучая опыт коллег, он понял, что можно улучшить для производства большего количества очков для зрения на своем предприятии, например, поставить на упаковку заказов двух роботов, "просто нужно обучить и настроить, чтобы они выполняли работу качественно и позволили нам окупить вложения за три года".



Опыт шанхайских предприятий адаптируют под специфику отечественных производств и станут базой для образовательных курсов, а также готовых решений для внедрения на столичных предприятиях.



Системная работа по повышению эффективности столичных компаний за счет бюджета Москвы началась в 2022 году по нацпроекту "Производительность труда" (сегодня – федеральный проект в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"). Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, участниками проекта стали 535 предприятий Москвы.



Ранее Багреева сообщала, что цифровые проекты, созданные московским департаментом экономической политики и развития, отметили наградами в рамках выставки интеллектуальной собственности и инновационных технологий IPITEx-2026, которая проходила в столице Таиланда Бангкоке.