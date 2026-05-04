07:01 04.05.2026
Эксперт рассказал, как выбрать китайский автомобиль

Мужчина сидит за компьютером. Архивное фото
  • Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин рассказал, что выбирать китайский автомобиль можно с помощью отзывов в китайском сегменте интернета.
  • По словам эксперта, для получения таких данных необязательно знать китайский язык, можно воспользоваться искусственным интеллектом, который найдет и переведет публикации.
  • Подщеколдин уточнил, что китайский автопром растет очень быстро, многие компании заимствуют европейские технологии, поэтому их автомобили пользуются большим спросом на внутреннем рынке страны.
БРЯНСК, 4 мая - РИА Новости. Выбирать для себя китайский автомобиль можно с помощью отзывов в китайском сегменте интернета, а знание языка для этого не требуется: достаточно попросить искусственный интеллект (ИИ), который найдет нужные публикации, рассказал РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.
"Несложно найти отзывы в Китае: там проводится изучение общественного спроса, какие машины выбирают китайцы, и каждый год подводятся итоги по надежности автомобилей. Эта информация доступна, ее можно почитать. Что популярно в Китае, будет пользоваться спросом и здесь", - сказал собеседник агентства.
По словам Подщеколдина, для получения таких данных необязательно знать китайский язык.
"Можно воспользоваться искусственным интеллектом, который найдет все эти публикации и переведет", - добавил эксперт.
Подщеколдин уточнил, что китайский автопром молодой, и он растет очень быстро. Многие компании заимствуют европейские технологии, поэтому их автомобили пользуются большим спросом на внутреннем рынке страны, заключил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры".
