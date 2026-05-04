Эксперт рассказал, как выбрать китайский автомобиль

БРЯНСК, 4 мая - РИА Новости. Выбирать для себя китайский автомобиль можно с помощью отзывов в китайском сегменте интернета, а знание языка для этого не требуется: достаточно попросить искусственный интеллект (ИИ), который найдет нужные публикации, рассказал РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.