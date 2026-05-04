В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при атаках со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Пять муниципалитетов подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя. На участке автодороги Шебекино — Белгород беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, шеи и спины бригада "скорой" доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он отметил, что в селе Белянка Шебекинского округа в результате удара дрона по территории предприятия пострадал мужчина, у него диагностировали осколочное ранение ноги.
22 июня 2022, 17:18