В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два человека

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при атаках со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в селе Белянка Шебекинского округа в результате удара дрона по территории предприятия пострадал мужчина, у него диагностировали осколочное ранение ноги.