Специальная военная операция на Украине
 
21:45 04.05.2026 (обновлено: 21:59 04.05.2026)
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два человека

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при атаках со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Пять муниципалитетов подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя. На участке автодороги ШебекиноБелгород беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, шеи и спины бригада "скорой" доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он отметил, что в селе Белянка Шебекинского округа в результате удара дрона по территории предприятия пострадал мужчина, у него диагностировали осколочное ранение ноги.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав ГладковБелгородШебекино
 
 
