Армия России сделает все для безопасности празднования Дня Победы
20:22 04.05.2026 (обновлено: 21:00 04.05.2026)
Армия России сделает все для безопасности празднования Дня Победы

Военнослужащие на военном параде в честь Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские войска предпримут все меры для обеспечения безопасности празднования Дня Победы, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Ранее ведомство заявило, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина объявлено двухдневное перемирие 8-9 мая в честь празднования Дня Победы.
В конце апреля Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера о готовности России объявить перемирие на период празднования Дня Победы. В Кремле отмечали, что перемирие в зоне специальной военной операции на период празднования Дня Победы по формату будет таким же, как и предыдущие перемирия, оно предполагает прекращение огня.
В Минобороны РФ, объявив даты перемирия, отметили - Россия рассчитывает, что украинская сторона последует примеру и тоже объявит перемирие. "Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая", - добавили там.
И, как заявили в Минобороны РФ, Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.
