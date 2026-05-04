Иран сделал предупредительные выстрелы в сторону американских кораблей

15:54 04.05.2026 (обновлено: 16:45 04.05.2026)
© REUTERS / Stringer — Корабли и лодки в Ормузском проливе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранская армия заявила о предупредительных выстрелах в сторону американских кораблей, попытавшихся пройти через Ормузский пролив.
  • Центральное командование ВС США это опровергает.
  • Там подчеркивают, что американские корабли не пострадали.
ТЕГЕРАН, 4 мая — РИА Новости. Иранские военные сделали предупредительные выстрелы в сторону американских кораблей, попытавшихся пройти через Ормузский пролив.
"После того как американо-сионистские эсминцы проигнорировали первоначальное предупреждение, Военно-морские силы сделали предупредительные выстрелы, выпустив <...> ракеты и боевые беспилотники", — говорится в заявлении, которое приводит агентство Tasnim.
ИРИ подчеркнула, что предупреждала об ответной реакции на любые попытки войти в Ормузский пролив и будет считать их нарушением перемирия.
Центральное командование Вооруженных сил США заявление Тегерана опровергает, при этом отметив, что американские корабли не пострадали. Ранее в понедельник там заявили, что пролив пересекли два торговых судна под флагом Соединенных Штатов.
Накануне Дональд Трамп объявил о начале операции "Свобода", поскольку страны со всего мира якобы попросили США освободить заблокированные суда. По данным Axios, американский флот будет находиться "в непосредственной близости" от коммерческих судов "на случай атак" со стороны иранских военных. Также Штаты намерены предоставлять морякам информацию о безопасных маршрутах прохода.
На этом фоне КСИР опубликовал карту с новыми границами контроля и управления ВМС исламской республики в Ормузском проливе.
На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.
Состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокаде иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
