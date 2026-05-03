Жители красноярского села, чьи дома сгорели при пожаре, получат выплаты

Сгоревшие дома и постройки в селе Кучерово Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 3 мая – РИА Новости. Денежные выплаты получат жители села Кучерово в Красноярском крае, чьи дома сгорели во время пожара, сообщает правительство региона.

Пожар произошел в воскресенье около 11 часов (7.00 мск) в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа. По данным краевой прокуратуры, в результате происшествия сгорело 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек.

"Для 38 жителей села Кучерово, чьи дома сгорели сегодня во время пожара, организован пункт временного размещения на базе Александровской школы. По поручению губернатора Михаила Котюкова им оказывают всю необходимую помощь… Все пострадавшие получат положенные в такой ситуации денежные выплаты. Местные власти займутся поиском жилья для их дальнейшего расселения", - говорится в сообщении.