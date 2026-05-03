15:11 03.05.2026
Жители красноярского села, чьи дома сгорели при пожаре, получат выплаты

© РИА Новости / Прокуратура Красноярского края | Перейти в медиабанкСгоревшие дома и постройки в селе Кучерово Красноярского края
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа произошел пожар, в результате которого сгорело 14 двухквартирных домов.
  • Для 38 жителей, чьи дома сгорели во время пожара, организован пункт временного размещения и оказание необходимой помощи.
  • Пострадавшие получат денежные выплаты и помощь в восстановлении документов, обеспечении одеждой и питанием.
КРАСНОЯРСК, 3 мая – РИА Новости. Денежные выплаты получат жители села Кучерово в Красноярском крае, чьи дома сгорели во время пожара, сообщает правительство региона.
Пожар произошел в воскресенье около 11 часов (7.00 мск) в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа. По данным краевой прокуратуры, в результате происшествия сгорело 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек.
"Для 38 жителей села Кучерово, чьи дома сгорели сегодня во время пожара, организован пункт временного размещения на базе Александровской школы. По поручению губернатора Михаила Котюкова им оказывают всю необходимую помощь… Все пострадавшие получат положенные в такой ситуации денежные выплаты. Местные власти займутся поиском жилья для их дальнейшего расселения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе краевого правительства уточнили, что с погорельцами также работают специалисты территориального отделения социальной защиты и комплексного центра социального обслуживания, которые определяют объем адресной помощи по восстановлению документов, обеспечению одеждой и питанием.
