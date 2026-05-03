Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зеленский и его окружение превратились в миллионеров с элитной недвижимостью в западных странах, заявил Мирошник.
- Он утверждает, что окружение Зеленского зарабатывает на воровстве иностранной помощи и украинского бюджета.
- Так посол прокомментировал скандал с "пленками Миндича".
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение превратились в миллионеров с элитной недвижимостью, зарабатывающих на воровстве иностранной помощи, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«
"Все окружение Зеленского, как и он сам за период его пребывания при власти, из дешевых комедиантов и "мелких лавочников" превратилось в мультимиллионеров, зарабатывающих на разворовывании средств иностранной помощи и украинского бюджета. Они уже давно обзавелись элитной недвижимостью в западных странах, приобретенной на средства, законность происхождения которых они вряд ли смогли бы объяснить", - сказал Мирошник, комментируя скандал с "пленками Миндича".
Запад готовится к уходу Зеленского, заявили в Госдуме
10 ноября 2025, 14:13
Сам факт того, что вместо легального судебного процесса предпочли запустить политический скандал, больше говорит не о стремлении разрушить коррупционную структуру и вернуть средства в бюджет или донорам, а о стремлении взять под контроль хорошо отлаженную систему по "отмыву" колоссальных сумм денег иностранной помощи, подчеркнул посол.
Мирошник указал, что нахождение Зеленского во главе этой коррупционной пирамиды пока устраивает организаторов скандала, если он в ней останется в качестве "английской королевы" за небольшую долю от коррупционных доходов.
"Если же нет, то в следующей серии "Миндичгейта" мы непременно услышим голос Зеленского, раздающего указания, что делать с "намытой прибылью", - заключил посол.
Зеленский пожертвовал Ермаком, чтобы не провоцировать ЕС, считает Мирошник
28 ноября 2025, 19:07
Издание "Украинская правда" опубликовало данные о том, что фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Зеленского Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах компании FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.