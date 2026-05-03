Краткий пересказ от РИА ИИ Зеленский и его окружение превратились в миллионеров с элитной недвижимостью в западных странах, заявил Мирошник.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение превратились в миллионеров с элитной недвижимостью, зарабатывающих на воровстве иностранной помощи, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

« "Все окружение Зеленского , как и он сам за период его пребывания при власти, из дешевых комедиантов и "мелких лавочников" превратилось в мультимиллионеров, зарабатывающих на разворовывании средств иностранной помощи и украинского бюджета. Они уже давно обзавелись элитной недвижимостью в западных странах, приобретенной на средства, законность происхождения которых они вряд ли смогли бы объяснить", - сказал Мирошник , комментируя скандал с "пленками Миндича".

Сам факт того, что вместо легального судебного процесса предпочли запустить политический скандал, больше говорит не о стремлении разрушить коррупционную структуру и вернуть средства в бюджет или донорам, а о стремлении взять под контроль хорошо отлаженную систему по "отмыву" колоссальных сумм денег иностранной помощи, подчеркнул посол.

« "Осенью сносили (экс-главу офиса Зеленского Андрея - ред.) Ермака, сейчас в прицеле для отставки экс-министр обороны, а ныне секретарь СНБО Украины - (Рустем - ред.) Умеров", - отметил он.

Мирошник указал, что нахождение Зеленского во главе этой коррупционной пирамиды пока устраивает организаторов скандала, если он в ней останется в качестве "английской королевы" за небольшую долю от коррупционных доходов.

"Если же нет, то в следующей серии "Миндичгейта" мы непременно услышим голос Зеленского, раздающего указания, что делать с "намытой прибылью", - заключил посол.

Издание "Украинская правда" опубликовало данные о том, что фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Зеленского Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах компании FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич.