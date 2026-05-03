21:08 03.05.2026
Зеленский превратился в миллионера с элитной недвижимостью, заявил Мирошник

Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский и его окружение превратились в миллионеров с элитной недвижимостью в западных странах, заявил Мирошник.
  • Он утверждает, что окружение Зеленского зарабатывает на воровстве иностранной помощи и украинского бюджета.
  • Так посол прокомментировал скандал с "пленками Миндича".
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение превратились в миллионеров с элитной недвижимостью, зарабатывающих на воровстве иностранной помощи, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Все окружение Зеленского, как и он сам за период его пребывания при власти, из дешевых комедиантов и "мелких лавочников" превратилось в мультимиллионеров, зарабатывающих на разворовывании средств иностранной помощи и украинского бюджета. Они уже давно обзавелись элитной недвижимостью в западных странах, приобретенной на средства, законность происхождения которых они вряд ли смогли бы объяснить", - сказал Мирошник, комментируя скандал с "пленками Миндича".
Сам факт того, что вместо легального судебного процесса предпочли запустить политический скандал, больше говорит не о стремлении разрушить коррупционную структуру и вернуть средства в бюджет или донорам, а о стремлении взять под контроль хорошо отлаженную систему по "отмыву" колоссальных сумм денег иностранной помощи, подчеркнул посол.
"Осенью сносили (экс-главу офиса Зеленского Андрея - ред.) Ермака, сейчас в прицеле для отставки экс-министр обороны, а ныне секретарь СНБО Украины - (Рустем - ред.) Умеров", - отметил он.
Мирошник указал, что нахождение Зеленского во главе этой коррупционной пирамиды пока устраивает организаторов скандала, если он в ней останется в качестве "английской королевы" за небольшую долю от коррупционных доходов.
"Если же нет, то в следующей серии "Миндичгейта" мы непременно услышим голос Зеленского, раздающего указания, что делать с "намытой прибылью", - заключил посол.
Издание "Украинская правда" опубликовало данные о том, что фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Зеленского Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах компании FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
