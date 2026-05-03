Рейтинг@Mail.ru
Финансист раскрыла три причины, почему денег мало даже при росте зарплаты - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 03.05.2026
Финансист раскрыла три причины, почему денег мало даже при росте зарплаты

Финансист Трофименко: прибавку зарплаты часто съедает рост цен

© Depositphotos.com / minervastockПодсчет расходов
Подсчет расходов - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© Depositphotos.com / minervastock
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт по личным финансам Ольга Трофименко назвала три причины, почему денег может не хватать даже при росте зарплаты: инфляция, адаптация к доходу и кредиты с подписками.
  • Прибавка к зарплате часто только догоняет рост цен, новые расходы быстро «съедают» ее, а кредиты и подписки создают постоянную нагрузку на бюджет.
  • Трофименко рекомендует не просто тратить прибавку к зарплате, а выстраивать систему управления деньгами: часть откладывать в резерв, часть инвестировать в инструменты, сохраняющие покупательную способность.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Доходы растут, но ощущение нехватки денег не исчезает. О том, почему так происходит, агентству “Прайм” рассказала эксперт по личным финансам Ольга Трофименко.
Первая причина — инфляция: прибавка часто просто догоняет рост цен. Вторая — адаптация к доходу: человек начинает тратить больше, и новые расходы быстро "съедают" прибавку. Третья — кредиты и подписки, формирующие постоянную нагрузку на бюджет.
«
"Рост зарплаты — это пассивная модель. Рабочая альтернатива — не просто тратить прибавку, а выстраивать систему: часть в резерв, часть в инструменты, сохраняющие покупательную способность", — пояснила Трофименко.
Без системы управления деньгами даже высокий доход не даёт ощущения устойчивости. Эксперт советует хотя бы часть прибавки направлять на накопления или инвестиции, а не растворять в текущих тратах. Только так рост зарплаты становится реальным улучшением финансового положения.
Деньги - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Финансист предупредила о подвохе беспроцентного займа до зарплаты
8 апреля, 02:17
 
ЭкономикаЗарплатаРасходы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала