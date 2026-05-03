Финансист раскрыла три причины, почему денег мало даже при росте зарплаты

Первая причина — инфляция: прибавка часто просто догоняет рост цен. Вторая — адаптация к доходу: человек начинает тратить больше, и новые расходы быстро "съедают" прибавку. Третья — кредиты и подписки, формирующие постоянную нагрузку на бюджет.

"Рост зарплаты — это пассивная модель. Рабочая альтернатива — не просто тратить прибавку, а выстраивать систему: часть в резерв, часть в инструменты, сохраняющие покупательную способность", — пояснила Трофименко.

Без системы управления деньгами даже высокий доход не даёт ощущения устойчивости. Эксперт советует хотя бы часть прибавки направлять на накопления или инвестиции, а не растворять в текущих тратах. Только так рост зарплаты становится реальным улучшением финансового положения.