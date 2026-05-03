Финансист раскрыла три причины, почему денег мало даже при росте зарплаты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эксперт по личным финансам Ольга Трофименко назвала три причины, почему денег может не хватать даже при росте зарплаты: инфляция, адаптация к доходу и кредиты с подписками.
- Прибавка к зарплате часто только догоняет рост цен, новые расходы быстро «съедают» ее, а кредиты и подписки создают постоянную нагрузку на бюджет.
- Трофименко рекомендует не просто тратить прибавку к зарплате, а выстраивать систему управления деньгами: часть откладывать в резерв, часть инвестировать в инструменты, сохраняющие покупательную способность.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Доходы растут, но ощущение нехватки денег не исчезает. О том, почему так происходит, агентству “Прайм” рассказала эксперт по личным финансам Ольга Трофименко.
Первая причина — инфляция: прибавка часто просто догоняет рост цен. Вторая — адаптация к доходу: человек начинает тратить больше, и новые расходы быстро "съедают" прибавку. Третья — кредиты и подписки, формирующие постоянную нагрузку на бюджет.
"Рост зарплаты — это пассивная модель. Рабочая альтернатива — не просто тратить прибавку, а выстраивать систему: часть в резерв, часть в инструменты, сохраняющие покупательную способность", — пояснила Трофименко.
Без системы управления деньгами даже высокий доход не даёт ощущения устойчивости. Эксперт советует хотя бы часть прибавки направлять на накопления или инвестиции, а не растворять в текущих тратах. Только так рост зарплаты становится реальным улучшением финансового положения.