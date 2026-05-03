На Украине демонтировали мемориальную доску в честь Высоцкого

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Мемориальную доску в честь советского поэта, актера, барда Владимира Высоцкого демонтировали в городе Кременгуг на Украине, сообщил представитель украинского института нацпамяти в Полтавской области Олег Пустовгар.

"В Кременчуге демонтировали доску Владимиру Высоцкому", - написал Пустовгар на своей странице в соцсети Facebook*.

Он уточнил, что мемориальная доска была установлена на доме, где Высоцкий жил во время гастролей в 1975 году.