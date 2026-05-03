20:58 03.05.2026
На Украине демонтировали мемориальную доску в честь Высоцкого

  • В Кременчуге на Украине демонтировали мемориальную доску в честь Владимира Высоцкого.
  • Она была установлена на доме, где поэт и актер жил во время гастролей в 1975 году.
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Мемориальную доску в честь советского поэта, актера, барда Владимира Высоцкого демонтировали в городе Кременгуг на Украине, сообщил представитель украинского института нацпамяти в Полтавской области Олег Пустовгар.
Телеканал "Общественное" в конце января сообщал, что власти Кременчуга планируют убрать мемориальную доску в честь Высоцкого, которую горожане изготавливали на собственные средства.
"В Кременчуге демонтировали доску Владимиру Высоцкому", - написал Пустовгар на своей странице в соцсети Facebook*.
Он уточнил, что мемориальная доска была установлена на доме, где Высоцкий жил во время гастролей в 1975 году.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
