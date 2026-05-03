В результате атаки ВСУ на лабораторию на ЗАЭС никто не пострадал

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пострадавших в результате атаки ВСУ на лабораторию радиационного контроля ЗАЭС нет, критических повреждений оборудования не зафиксировано, сообщила пресс-служба Запорожской атомной электростанции.

"В результате атаки: пострадавших нет, критических повреждений оборудования не зафиксировано, работа станции и всех систем осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.