В результате атаки ВСУ на лабораторию на ЗАЭС никто не пострадал

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пострадавших в результате атаки ВСУ на лабораторию радиационного контроля ЗАЭС нет, критических повреждений оборудования не зафиксировано, сообщила пресс-служба Запорожской атомной электростанции.
"В результате атаки: пострадавших нет, критических повреждений оборудования не зафиксировано, работа станции и всех систем осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
