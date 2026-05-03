ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС
15:05 03.05.2026 (обновлено: 15:35 03.05.2026)
ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе станции.
"Подобные действия представляют угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки", — говорится в заявлении.
Критических повреждений и пострадавших нет, станция работает штатно. Ее руководство уведомило о случившемся присутствующих там инспекторов МАГАТЭ, добавили в пресс-службе.
В начале недели противник также атаковал ЗАЭС с помощью дронов, погиб один из работников. В МИД России заявили, что киевский режим сознательно создает радиологические угрозы в центре Европы, надеясь "поиграть на нервах западных спонсоров".
Станция расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Объект регулярно подвергается ударам ВСУ.
