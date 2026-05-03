Радиоперехват: командир ВСУ угрожал расправой подчиненному за пьянство

ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Командир ВСУ в разговоре с подчиненным отчитывал его за пьянство на позициях и угрожал за это убить, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
На записи командир несколько спрашивает, пьян ли подчиненный. Из разговора следует, что подобное поведение было замечено не первый раз.
"Теперь слушай меня. Или ты себя нормально ведешь, или тебе конец, ты меня понял?" - сказал украинский командир своему подчиненному.