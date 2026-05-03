МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Сто десятую мехбригаду ВСУ перебрасывают под Сумы на машинах "скорой" на фоне массовых потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На фоне массовых потерь на данном участке фронта командование ВСУ перебрасывает в Сумской район подразделения 110-й ОМБр (отдельной механизированной бригады - ред.). Характерно, что перевозку личного состава противник осуществляет, в том числе на автомобилях скорой медицинской помощи", - рассказал собеседник агентства.
