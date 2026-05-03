05:01 03.05.2026
ВСУ замаскировали мину под мяч

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ использовали замаскированную под мяч мину на добропольском направлении.
  • Подозрение вызвал мяч, лежавший на пеньке в необычном месте.
  • При попытке переместить предмет сработало взрывное устройство.
ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Боевики ВСУ использовали замаскированную под мяч мину на добропольском направлении, сообщил РИА Новости боец соединения морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", с позывным "Пика".
По словам оператора беспилотных систем 61-й гвардейской бригады, подозрение вызвал предмет, размещённый в необычном месте.
"Обнаружили мяч, который лежал на пеньке. Показалось подозрительным, решили проверить дистанционно", — отметил он.
Военнослужащий уточнил, что при воздействии на предмет произошёл взрыв.
"Когда его сдвинули, сработало взрывное устройство. Вероятно, детонатор был установлен таким образом, чтобы срабатывать при попытке поднять или переместить предмет", — рассказал "Пика".
Он подчеркнул, что подобные случаи требуют повышенной осторожности.
