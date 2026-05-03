ВСУ не считают погибших наемников из Колумбии, сообщил вербовщик
03:48 03.05.2026
ВСУ не считают погибших наемников из Колумбии, сообщил вербовщик

Украинские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ не предоставляют официальных данных о количестве воюющих и погибших колумбийских наемников.
  • Вербовка наемников ведется противозаконными методами, что приводит к неизвестности относительно их судьбы.
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. ВСУ не считают количество погибших колумбийских наемников и не дают информации о тех, кто продолжает воевать на Украине, сообщил РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.
"Никто с украинской стороны не дает официальных данных о численности воюющих на фронте или погибших колумбийцев", - заявил он.
Собеседник агентства отметил, что вербовка наемников ведется противозаконными методами, и поэтому судьба этих людей сопряжена с неизвестностью, а их семьи ничего не знают об их положении.
"Все, что касается судьбы наемника, сопряжено с неизвестностью для него самого и для его семьи. В этих условиях человеческая жизнь теряет какую-либо ценность", - считает вербовщик.
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
В миреКолумбияУкраинаБлижний ВостокВооруженные силы УкраиныНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе)
 
 
