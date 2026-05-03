Посол рассказал о выдаче Францией виз россиянам в 2025 году

ПАРИЖ, 3 мая – РИА Новости. Франция в 2025 году выдала россиянам в три раза меньше виз, чем за год перед пандемией коронавируса, заявил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.

"Они за прошлый год хвалятся, что выдали 150 тысяч виз, но до пандемии они выдавали 450 тысяч. И тогда-то выдавали во многом годовые, пятилетние, многократные визы. Сейчас визы выдаются под конкретную поездку, цена визы выросла вдвое, потому что отменили льготный режим, который у нас существовал", - сообщил посол.

Ранее посольство Франции РФ сообщило РИА Новости, что французской стороной в 2025 году выдано более 150 тысяч виз россиянам, речь идет о небольшом увеличении по сравнению с 2024 и 2023 годами.

Мешков указал, что Франция действительно выдает больше виз россиянам, чем некоторые другие страны, но, по его мнению, "нельзя сказать, что ситуация кардинально улучшилась".

Дипломат отметил, что ситуация с выдачей виз дипломатам и сотрудникам посольства по-прежнему сложная.