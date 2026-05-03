Посол рассказал о выдаче Францией виз россиянам в 2025 году
03:05 03.05.2026
Посол рассказал о выдаче Францией виз россиянам в 2025 году

Мешков: Париж в 2025 году выдал россиянам в три раза меньше виз, чем до пандемии

Алексей Мешков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франция в 2025 году выдала россиянам в три раза меньше виз, чем за год до пандемии коронавируса.
  • Визы сейчас выдаются под конкретную поездку, а их цена выросла вдвое из-за отмены льготного режима.
  • Посол России во Франции отметил, что ситуация с выдачей виз дипломатам и сотрудникам посольства по-прежнему сложная, и иногда сотрудники ожидают получения виз до двух лет.
ПАРИЖ, 3 мая – РИА Новости. Франция в 2025 году выдала россиянам в три раза меньше виз, чем за год перед пандемией коронавируса, заявил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Они за прошлый год хвалятся, что выдали 150 тысяч виз, но до пандемии они выдавали 450 тысяч. И тогда-то выдавали во многом годовые, пятилетние, многократные визы. Сейчас визы выдаются под конкретную поездку, цена визы выросла вдвое, потому что отменили льготный режим, который у нас существовал", - сообщил посол.
Ранее посольство Франции в РФ сообщило РИА Новости, что французской стороной в 2025 году выдано более 150 тысяч виз россиянам, речь идет о небольшом увеличении по сравнению с 2024 и 2023 годами.
Мешков указал, что Франция действительно выдает больше виз россиянам, чем некоторые другие страны, но, по его мнению, "нельзя сказать, что ситуация кардинально улучшилась".
Дипломат отметил, что ситуация с выдачей виз дипломатам и сотрудникам посольства по-прежнему сложная.
"Это очень тяжелый и вязкий процесс. Иногда сотрудники до двух лет ожидают получения виз", - сказал Мешков.
