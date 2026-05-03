Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вашингтон может "поставить на место" киевский режим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По идее, да, может, конечно, и это многие знают", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину в ответ на вопрос, могла бы американская сторона "поставить на место" киевский режим.
Он отметил, что в этой ситуации появился "третий игрок" - Европа, которая использует показную русофобию для мобилизации и наращивает военное строительство.
26 октября 2025, 14:04