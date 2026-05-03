В центре Вашингтона прошла акция «Бессмертный полк».

ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Около 100 человек в субботу приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла по случаю Дня Победы по улицам в центре Вашингтона, передает корреспондент РИА Новости.

Участие в шествии приняли как российские соотечественники, так и американцы, присоединившиеся к акции.

Шествие с портретами ветеранов и участников Великой Отечественной войны, копиями Знамени Победы, российскими флагами и транспарантами началось около 4 часов дня (23.00 мск) от сквера Фаррагут вблизи Белого дома и прошло под песни военных лет к мемориалу Второй мировой войны на Национальной аллее американской столицы.

Безопасность участников по всему маршруту следования обеспечивали автомобили полиции и офицеры на велосипедах.

У мемориала Второй мировой войны шествие встретил живой оркестр, участники акции продолжили исполнять песни, поздравляя друг друга с предстоящим Днем Победы.