В центре Вашингтона прошла акция «Бессмертный полк».

ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Около 100 человек в субботу приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла по случаю Дня Победы по улицам в центре Вашингтона, передает корреспондент РИА Новости.
Участие в шествии приняли как российские соотечественники, так и американцы, присоединившиеся к акции.
Шествие с портретами ветеранов и участников Великой Отечественной войны, копиями Знамени Победы, российскими флагами и транспарантами началось около 4 часов дня (23.00 мск) от сквера Фаррагут вблизи Белого дома и прошло под песни военных лет к мемориалу Второй мировой войны на Национальной аллее американской столицы.
Безопасность участников по всему маршруту следования обеспечивали автомобили полиции и офицеры на велосипедах.
У мемориала Второй мировой войны шествие встретил живой оркестр, участники акции продолжили исполнять песни, поздравляя друг друга с предстоящим Днем Победы.
Акция второго мая 2026 года стала вторым "Бессмертным полком" подряд, согласованным властями американской столицы после возвращения на пост президента США Дональда Трампа.