Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уехавшие в Европу, в том числе в Италию, жители Украины не поддерживают действия киевских властей, заявила активистка одесского «антимайдана» Ольга Игнатьева.
- По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну.
- Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ и протестами из-за насильственных действий сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации.
РИМ, 3 мая - РИА Новости. Уехавшие в европейские страны, в том числе в Италию, жители Украины не поддерживают действия киевских властей, заявила РИА Новости участница событий в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева.
"Я встречаю достаточно много жителей Украины, даже иногда прям западной Украины, которые совершенно не поддерживают то, что делает их укронацистское правительство, то, как ведут себя многие представители западной Украины, вот этой бандеровской направленности. И такие есть именно даже с западной Украины", - рассказала она.
За последнее время украинцы и даже итальянцы устали от происходящего, отмечает проживающая в Италии Игнатьева.
"Они уже устали от всего этого и начали задумываться, понимать и совершенно по-другому все воспринимать", - добавила она.
По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодёжь уехала, а остались в основном пожилые люди. В конце февраля 2026 года в украинском Центре экономической стратегии заявили, что число граждан Украины, выехавших из страны с февраля 2022 года, достигло лишь 5,6 миллиона человек.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.