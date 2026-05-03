Финский премьер заявил Зеленскому о недопустимости нарушения границ дронами

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо после очередного инцидента с залетевшим в страну беспилотником заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства.

Так политик прокомментировал встречу с главой киевского режима в Ереване, где завтра пройдет саммит Европейского политического сообщества.

С конца марта местные власти неоднократно сообщали о нарушении воздушного пространства украинскими дронами. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял, что их использовали для ударов по России. Он предупреждал о праве Москвы на самооборону, если Хельсинки сознательно предоставил Киеву такую возможность.