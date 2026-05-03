23:09 03.05.2026 (обновлено: 23:46 03.05.2026)
Финский премьер заявил Зеленскому о недопустимости нарушения границ дронами

Петтери Орпо. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Финляндии заявил Зеленскому о недопустимости пролета над страной украинских беспилотников.
  • Один из таких там обнаружили ранее в воскресенье.
  • Москва предупреждала о праве ответить Хельсинки, если небо открыли намеренно.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо после очередного инцидента с залетевшим в страну беспилотником заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства.
"Я подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину <…>. Тем не менее недопустимо, что нарушается воздушное пространство Финляндии, и что в него "забредают" дроны", — передает его слова телерадиовещатель Yle.
Так политик прокомментировал встречу с главой киевского режима в Ереване, где завтра пройдет саммит Европейского политического сообщества.
Об обнаружении неопознанного БПЛА финское Министерство обороны заявило в ранее в воскресенье. Его нашли неподалеку от границы с Россией.
С конца марта местные власти неоднократно сообщали о нарушении воздушного пространства украинскими дронами. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял, что их использовали для ударов по России. Он предупреждал о праве Москвы на самооборону, если Хельсинки сознательно предоставил Киеву такую возможность.
Кроме того, аппараты залетали на территорию Эстонии, Латвии и Литвы. Москва сделала им специальное предупреждение из-за решения открыть небо. При этом Таллин отрицает, что давал такое разрешение.
