Финский премьер заявил Зеленскому о недопустимости нарушения границ дронами

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо после очередного инцидента с залетевшим в страну беспилотником заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства.
Так политик прокомментировал встречу с главой киевского режима в Ереване, где завтра пройдет саммит Европейского политического сообщества.
Об обнаружении неопознанного БПЛА финское Министерство обороны заявило в ранее в воскресенье. Его нашли неподалеку от границы с Россией.
С конца марта местные власти неоднократно сообщали о нарушении воздушного пространства украинскими дронами. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял, что их использовали для ударов по России. Он предупреждал о праве Москвы на самооборону, если Хельсинки сознательно предоставил Киеву такую возможность.
Кроме того, аппараты залетали на территорию Эстонии, Латвии и Литвы. Москва сделала им специальное предупреждение из-за решения открыть небо. При этом Таллин отрицает, что давал такое разрешение.