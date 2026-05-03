Подготовить энергообъекты в Киеве к зиме нереально, заявили в горсовете

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат киевского горсовета Козак считает, что полноценно подготовить энергообъекты столицы к предстоящей зиме нереально.
- Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) в Киеве уничтожена полностью, а Деснянская ТЭЦ-6 разрушена на 80%, сообщил глава Деснянской районной администрации Бахматов.
- Работа киевской ТЭЦ-4 была остановлена 3 февраля, а ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 были выведены из строя в начале января.
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Полноценно подготовить энергообъекты Киева к предстоящей зиме нереально, считает депутат киевского горсовета Тарас Козак.
"Готовиться к сложной зиме... Распределительная генерация не делается за один год. Это многолетняя работа. Если мы хотим ТЭЦ поменять на десяток или два десятка маленьких ТЭЦ, то каждая из этих маленьких ТЭЦ - это увязка инфраструктурой... Сети надо перестраивать заново. Это сделать до новой зимы нереально", - сказал Козак в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE".
Ранее глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов сообщал, что Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) в Киеве уничтожена полностью, а Деснянская ТЭЦ-6 разрушена на 80%.
Работа киевской ТЭЦ-4 была остановлена 3 февраля. Еще две теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 - были выведены из строя еще в начале января, об их восстановлении или возвращении в работу не сообщалось.