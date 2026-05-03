Премьер Чехии Бабиш и Зеленский провели переговоры
21:36 03.05.2026
Премьер Чехии Бабиш и Зеленский провели переговоры

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Чехии Бабиш и Зеленский провели переговоры в Ереване.
  • Главной темой переговоров была энергетика, обсуждался интерес Чехии к транзиту газа из Казахстана.
ПРАГА, 3 мая – РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш и Владимир Зеленский провели в воскресенье переговоры в Ереване, куда они прибыли для участия в заседании Европейского политического сообщества, "чешская инициатива по боеприпасам" на них не обсуждалась, сообщило Чешское ТВ.
По данным Чешского ТВ, на встрече Бабиша и Зеленского не обсуждалась так называемая "чешская инициатива по боеприпасам", в которой Прага выступает в роли координатора сбора артснарядов в третьих странах для ВСУ.
"В Ереване Бабиш и Зеленский встретились в четвертый раз, однако впервые после возвращения в декабре прошлого года Бабиша на пост чешского премьера. В последний раз политики встречались в 2019 году в Киеве. Главной темой переговоров была энергетика. Бабиш заявил об интересе своей страны к транзиту через ее территорию газа в Чехию из Казахстана. В свою очередь, Зеленский не исключил такого варианта", - говорится в сообщении.
Как ранее отметило агентство ЧТК, Бабиш еще до своего назначения премьером в декабре 2025 года и после этого неоднократно заявлял о намерении отказаться от продолжения инициативы по сбору артснарядов для ВСУ, однако позднее согласился с ее продолжением без вклада в эту акцию чешских средств. Кроме того, Бабиш заявил, что Чехия не будет поставлять на Украину свое вооружение, а если это захотят делать частные чешские оборонные компании, то это "их дело". Ранее немецкая газета Welt писала о том, что Чехия закупает для Украины артиллерийские боеприпасы по не публичным каналам доставки.
На полях заседания в Ереване Бабиш также предполагает провести короткие двусторонние встречи с премьер-министрами Великобритании и Сербии, а также с президентом Молдавии.
