Краткий пересказ от РИА ИИ Мирошник заявил, что махинации Миндича и Зеленского исчисляются сотнями миллионов долларов.

По его словам, аппетиты коррупционной ОПГ распространялись на энергетический и оборонный секторы Украины.

НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Махинации фигуранта громкого дела о коррупции в энергетике на Украине Тимура Миндича, а также Владимира Зеленского исчисляются сотнями миллионов долларов, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Размах коррупционных махинаций "группы Миндича-Зеленского " исчисляется сотнями миллионов долларов, поступающих на Украину в виде иностранной помощи и извлекаемых из украинского бюджета", - сказал Мирошник

Он подчеркнул, что это те самые средства, которые были выделены иностранными донорами из бюджетов своих стран "под бравурные речи о необходимости немедленного спасения Украины и Европы".

"Аппетиты коррупционной ОПГ распространялись не только на энергетический сектор Украины, но и на самую "вкусную" часть бюджета - оборонную, составляющую десятки миллиардов долларов, игнорируя всю "сердечную боль" и патриотическую риторику Зеленского, играющего роль на мировой сцене верховного главнокомандующего Украины", - подчеркнул посол.

Издание "Украинская правда" опубликовало данные о том, что фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Зеленского Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах компании FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич.