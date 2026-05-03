Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал о масштабах махинаций Миндича и Зеленского - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 03.05.2026
Мирошник рассказал о масштабах махинаций Миндича и Зеленского

Мирошник: махинации Миндича и Зеленского исчисляются сотнями миллионов долларов

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирошник заявил, что махинации Миндича и Зеленского исчисляются сотнями миллионов долларов.
  • По его словам, аппетиты коррупционной ОПГ распространялись на энергетический и оборонный секторы Украины.
  • НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Махинации фигуранта громкого дела о коррупции в энергетике на Украине Тимура Миндича, а также Владимира Зеленского исчисляются сотнями миллионов долларов, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Размах коррупционных махинаций "группы Миндича-Зеленского" исчисляется сотнями миллионов долларов, поступающих на Украину в виде иностранной помощи и извлекаемых из украинского бюджета", - сказал Мирошник.
Он подчеркнул, что это те самые средства, которые были выделены иностранными донорами из бюджетов своих стран "под бравурные речи о необходимости немедленного спасения Украины и Европы".
"Аппетиты коррупционной ОПГ распространялись не только на энергетический сектор Украины, но и на самую "вкусную" часть бюджета - оборонную, составляющую десятки миллиардов долларов, игнорируя всю "сердечную боль" и патриотическую риторику Зеленского, играющего роль на мировой сцене верховного главнокомандующего Украины", - подчеркнул посол.
Издание "Украинская правда" опубликовало данные о том, что фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Зеленского Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах компании FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
СБУ не фигурирует в деле о коррупции в сфере энергетики, заявили в НАБУ
14 ноября 2025, 17:57
 
В миреУкраинаРоссияТимур МиндичРодион МирошникВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала