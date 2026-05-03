21:06 03.05.2026
Фицо назвал транзит нефти и газа через Украину нацинтересом Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
  • Фицо заявил, что транзит нефти и газа через Украину в Центральную Европу относится к национальным интересам Словакии.
  • Он подчеркнул необходимость обсуждения этой темы при каждой встрече с украинским руководством.
  • Словацкий премьер напомнил о предстоящей встрече с Владимиром Зеленским в Ереване для обсуждения подготовки совместного заседания словацкого и украинского кабминов и взаимных официальных визитов.
БРАТИСЛАВА, 3 мая - РИА Новости. Транзит нефти и газа через Украину в Центральную Европу относится к национальным интересам Словакии, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Транзит нефти и газа через Украину в Центральную Европу с использованием словацкой транспортной сети относится к нашим национальным интересам. Мы должны к этой теме возвращаться при каждой встрече с украинским руководством", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в воскресенье.
Словацкий премьер напомнил, что встретится с Владимиром Зеленским в понедельник в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества, чтобы обсудить подготовку совместного заседания словацкого и украинского кабминов и взаимных официальных визитов.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
