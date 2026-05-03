В МИД России рассказали о разоблачениях в "пленках Миндича"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. "Пленки Миндича" показывают, как устроена вся система украинской власти во главе с Владимиром Зеленским, заявил РИА Новости посол российского МИД по особым поручениям Родион Мирошник, курирующий вопросы преступлений Киева.
"Публикация очередной порции "пленок Миндича" дает достаточно отчетливое представление, как устроена не только коррупционная часть украинской властной ОПГ, но и вся система власти киевского режима", — сказал он.
По его словам, обнародованные фрагменты доказывают, что Зеленский самым непосредственным образом связан с фигурантами коррупционного дела: они его ближний круг и главные советчики в принятии государственных и кадровых решений.
В конце прошлого месяца "Украинская правда" опубликовала часть аудиозаписей, на которых, как предполагается, "кошелек" Зеленского Тимур Миндич обсуждал многомиллионные контракты с экс-министром обороны Рустемом Умеровым, позже ставшим секретарем СНБО.
Тимур Миндич
Ранее, в начале ноября, у бизнесмена прошли обыски, а до этого, как сообщалось, его поспешно вывезли с Украины. Их также провели у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко и в компании "Энергоатом".
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и некоторые отрывки записей.
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
Семи участникам преступного сообщества предъявили обвинение. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск.
После этого Верховная рада уволила Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики. Зеленский же объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. По его утверждению, он не знал, что происходит за его спиной.