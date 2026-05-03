Рейтинг@Mail.ru
Фицо отказался участвовать в дальнейших кредитах для Украины - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 03.05.2026
Фицо отказался участвовать в дальнейших кредитах для Украины

Фицо: Словакия не будет участвовать в последующих кредитах для Украины

© Фото : @robertficoskРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© Фото : @robertficosk
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фицо заявил, что Словакия не будет участвовать в последующих европейских кредитах для Украины.
  • Ранее страна отказалась поддержать военный кредит на 90 миллиардов евро для Киева.
  • Глава Евросовета заявил, что этот кредит Украина будет обязана вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России.
БРАТИСЛАВА, 3 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заверил, что республика не будет участвовать и в последующих европейских кредитах для Украины.
"Я как председатель правительства отказался поддержать военный кредит на 90 миллиардов (евро - ред.) для Украины и предпринял юридические шаги для того, чтобы Словакия в этом кредите не участвовала… Словакия не будет принимать участия и в последующих заявленных кредитах для Украины", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в соцсети Facebook* в воскресенье.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в данном кредите, но не заблокировали его выделение со стороны ЕС. В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
В ЕС не признали, что Европа и США расходятся во взглядах на Украину
30 апреля, 14:09
 
В миреСловакияРоссияУкраинаРоберт ФицоАнтониу КоштаЕвросоюзЕвросоветПарламентские выборы в ВенгрииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала